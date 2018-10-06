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06.10.18 11:10

Местные жители перекрыли трассу "Львов-Сходница", требуя ее ремонта. ФОТО

Около 80 человек с 9:30 6 октября перекрыли в Бориславе (Львовская область) ул. Степана Бандеры, через которую проходит трасса "Львов - Сходница", требуя проведения ее ремонта.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель протестующих, передает Цензор.НЕТ.

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Люди переходят дорогу и не пропускают автомобили.

Таким образом прекращено автомобильное сообщение между Сходницей и Львовом, а также между Сходницей и Трускавцом.

По его словам, жители Сходницы протестуют против плачевного состояния участка трассы между Бориславом и Сходницей.

Местные жители перекрыли трассу Львов-Сходница, требуя ее ремонта 01

Они обвиняют Кабинет Министров в затягивании начала ремонтных работ, которые должны были стартовать еще в 2017 году.

Следует отметить, что это уже не первое перекрытие данной трассы в знак протеста.

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Напомним, Сходница является бальнеологическим курортом.

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