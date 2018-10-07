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07.10.18 08:40

"Чистое небо 2018": авиация ВВС США прибыла в Украину. ФОТО

В Украину для проведения многонациональных военных учений "Чистое небо 2018" прибыли истребители F-15 и военно-транспортный самолет С-130 военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает посольство США в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях "Чистое небо 2018", целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", – говорится в сообщении посольства.

Главной базой для тренировок боевых самолетов станет аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Чистое небо 2018: авиация ВВС США прибыла в Украину 01
Чистое небо 2018: авиация ВВС США прибыла в Украину 02

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В военных учениях " Чистое небо 2018" примут участие военнослужащие из США, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии, Великобритании и Украины. Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, укрепление региональной безопасности.

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