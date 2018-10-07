Пьяный за рулем такси Uber влетел в столб в Киеве: пассажир в реанимации. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По словам случайных свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская". Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а "внутренности" автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.

Основной удар пришелся на сторону, где находился пассажир. По всей видимости, он не был пристегнут, так как не сработала подушка безопасности. Парня в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Водитель такси пребывал в сознании. У патрульных были серьезные основания полагать, что он находился в нетрезвом состоянии. Точные причины аварии должно установить следствие. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.











