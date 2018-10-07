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07.10.18 15:58

"Ніколи знову": киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по "Пути памяти". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 октября, в годовщину массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яру киевляне прошли путь от кинотеатра "Киевская Русь" до Бабьего Яра, которым 29 и 30 сентября 1941 года фашисты вели людей на казнь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

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"Пойдем пешком дорогой, по которой шли на смерть наши родственники, их друзья и близкие, наши единоверцы, дети, старики и женщины, простые киевляне. Идем по тротуару, никому не мешая. Никакого официоза, перекрытия дорог и т.д. Это простое гражданское событие, Путь Памяти. Приходите, берите свечи, фото погибших, берите детей и внуков. Мы хотим, чтобы это событие было ежегодным и пусть ваши дети и внуки потом приведут на него своих внуков", - говорилось в анонсе мероприятия.

По оценкам нашего корреспондента, на акции присутствовало от 150 до 200 человек.

Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 01
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 02
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 03
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 04
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 05
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 06Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 07
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 08
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 09
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 10
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 11
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 12
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 13
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 14
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 15
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 16
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 17
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 18
Ніколи знову: киевляне почтили память расстрелянных фашистами в Бабьем Яру евреев и прошли по Пути памяти 19

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