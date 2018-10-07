Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
07.10.18 16:37

Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чтобы спасти птиц, их пришлось выпустить из вольера на волю.

В черкасском зоопарке вспыхнул пожар. Спасатели почти час тушили огонь, спасая из задымленных вольеров птиц и обезьян. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Черкасской области.

Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 01

"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке" на улице Смелянская возник пожар", – говорится в сообщении ведомства.

Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 02

Спасатели отмечают, что возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал расположенному рядом вольеру с леопардами.

Подтверждена гибель одной птицы, около 20 удалось спасти. Птиц, находившихся близко к огню, пришлось выпустить из вольеров, чтобы спасти.

На месте происшествия работали 15 спасателей и 4 пожарных автомобиля.

Причина пожара неизвестна.

Также на Цензор.НЕТ: Спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории картонного комбината в Житомире, - ГСЧС

 Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 03
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 04

Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 05
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 06
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 07
Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц 08

Читайте также на Цензор.НЕТ: Дизельный локомотив загорелся в Ривном во время движения. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100