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07.10.18 18:11

Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен. ФОТО

По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В воскресенье, 7 октября, в 15.30 на трассе Мерефа-Харьков в районе поселка Высокий в результате столкновения ВАЗа с рейсовым автобусом один человек погиб, один пострадал. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Харьковской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен 01

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который ехал по маршруту Кривой Рог-Харьков. В результате аварии водитель легкового авто погиб. 18-летний пассажир автобуса доставлен в больницу", – сообщают в полиции.

Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен 02

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП и личность погибшего.

Легковушка столкнулась с автобусом под Харьковом: водитель ВАЗа погиб, пассажир автобуса ранен 03

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