Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Yahoo News.

"Я ищу людей, о которых не знают, людей, которые не появляются на первых страницах изданий 24 часа, потому что где-то взорвалась бомба или террорист-самоубийца совершил нападение и внимание смещается. Однако люди всегда остаются, их жизни разрушены, они переживают последствия трагедий", - говорит журналистка.

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Прошлой зимой и в течение лета Бронстейн посетила Донбасс. Она пересекала линию боевых действий и фотографировала пожилых украинцев и их повседневную жизнь: женщин, которые живут в домах без отопления, мужчину, который потерял ногу и живет один в доме, передвигаясь на коляске и других.

"Пожилые люди, конечно, более уязвимы, чем дети, - говорит Бронстейн. - Они обедневшие, не могут получить свои пенсии... Они живут в домах, где росли, или где они раньше жили со своими семьями и, кроме этого, они одиноки".

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