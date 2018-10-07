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07.10.18 20:41

Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фотожурналистка из Массачусетса Пола Бронстейн посвятила значительную часть своей карьеры документированию жертв забытых войн.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Yahoo News.

"Я ищу людей, о которых не знают, людей, которые не появляются на первых страницах изданий 24 часа, потому что где-то взорвалась бомба или террорист-самоубийца совершил нападение и внимание смещается. Однако люди всегда остаются, их жизни разрушены, они переживают последствия трагедий", - говорит журналистка.

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Прошлой зимой и в течение лета Бронстейн посетила Донбасс. Она пересекала линию боевых действий и фотографировала пожилых украинцев и их повседневную жизнь: женщин, которые живут в домах без отопления, мужчину, который потерял ногу и живет один в доме, передвигаясь на коляске и других.

"Пожилые люди, конечно, более уязвимы, чем дети, - говорит Бронстейн. - Они обедневшие, не могут получить свои пенсии... Они живут в домах, где росли, или где они раньше жили со своими семьями и, кроме этого, они одиноки".

Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 01

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Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 02
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 03
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 04
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 05
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 06

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Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 07
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 08
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 09
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 10
Американская фотожурналистка Бронстейн посвятила проект пожилым людям, живущим на линии фронта на Донбассе 11

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