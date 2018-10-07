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07.10.18 23:55

Австрийская полиция разыскивает хакеров, которые взломали смартфоны двух женщин и перевели их деньги в Украину. ФОТО

Неизвестные хакеры взломали смартфоны двух женщин в Австрии и получили доступ к банковским данным, которые там хранились. С каждого банковского счета были переведены в Украину по несколько тысяч евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ.

"Полиция разыскивает неизвестных преступников, которые взломали два мобильных телефона, чтобы получить данные банковских счетов владельцев. В обоих случаях злоумышленники сняли деньги со счетов и осуществили перевод в Украину", - со ссылкой на данные полиции сообщает "Австрийская телерадиокомпания" (ORF).

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Инциденты имели место еще в мае, однако сообщили о них в полиции только сейчас.

Сначала злоумышленники взломали смартфон 52-летней женщины из г.Швехта (федеральная земля Нижняя Австрия), получив доступ к онлайн-банкингу. 16 мая с ее счета с помощью сервиса "смарт-деньги" (снятие наличных денег без карточки только путем введения кода) в одном из банкоматов Вены дважды были сняты наличные деньги. Австрийская полиция опубликовала фото девушки, сделанное камерой банкомата во время снятия наличных денег.

Австрийская полиция разыскивает хакеров, которые взломали смартфоны двух женщин и перевели их деньги в Украину 01

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В дальнейшем с банковского счета дважды перевели деньги в Украину. По информации полиции, жительница Швехата потеряла четырехзначную сумму в евро.

Австрийская полиция связывает этот инцидент с другим, произошедшим также в мае этого года: у 55-летней жительницы Вены взломали смартфон, получили доступ к онлайн-банкингу и в результате перевели деньги в Украину. У женщины украли четырехзначную сумму в евро.

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