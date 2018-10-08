Денежное довольствие за сентябрь 7133 грн: проживание, питание и один поход в кино 7440 грн. Итого долг по кредитке 307 грн, - контрактник ВСУ о зарплате. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал ветеран АТО Иван Погорелый, передает Цензор.НЕТ.

"Тут народ волнуется почему народ бежит из армии; поправка речь не о боевых частях и не о совке. Пример на одном знакомом контрактнике:

- денежное довольствие за сентябрь 7133 грн;

- хостел (42 человека в трешке; 150/сутки) ... 4000 за месяц;

- питание (1 раз в день по 50 грн) ... 1500 грн;

- сигареты (грешен) ... 1140 грн;

- телефон ... 150 грн;

- поход в кино (один раз в месяц) ... 110 грн;

- кофе (один раз в день) ... 540 грн;

Итого: 7440 грн.

Итого долг по кредитке: 307 (за месяц)", - рассказал он.

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"И да я помню что вещевое обеспечение, и медицина - бесплатные (ну почти) и почти бесплатный проезд (если мы не о нервах)) А по логике ему ещё надо содержать семью, развивать детей, дарить цветы жене, хоть иногда ходить в гражданском, и хоть изредка есть чаще чем раз в день:) и вишенка на тортик - ему законодательно запрещено "халтурить" (и да за это реально наказывают). Добавьте к этому устав, человеческое отношение и многое еще, в том числе то, что надо по службе... Так что народ, или начинайте больше и лучше работать, а чиновники меньше красть, или... спешите проходить медкомиссию и готовиться к отправке в войска :) Ибо, как говаривал Наполеон: Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую", - резюмировал он.



