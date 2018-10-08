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08.10.18 09:55

Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко. ФОТО

Кандидат в судьи Антикоррупционного суда, судья из Одесского админсуда Любовь Токмилова приобрела на подаренные ее мамой деньги Range rover sport 2012 за 149 тыс. грн. При том, что данный автомобиль приобрела семья местного депутата год назад за 740 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат, председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко на своей странице в Facebook.

"Посмотрел кандидатов в Антикорсуд. Наткнулся на судью из Одесского админсуда Токмилову Любовь Николаевну. Посмотрел ее профиль в ФБ и сердце замерло. Все правильно - суд новый, то и судьи должны быть не только компетентные, честные, но и такие, чтобы любо глянуть было Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02С отличным настроением смотрю дальше. О, да она уже и оценку в ВККС прошла. Комиссия поставила ей высокие баллы. Прекрасно. Смотрю дальше. О, два дня назад мама судьи подарила судье 150 000 грн и судья сразу же приобрела себе Range rover sport 2012 за ... 149 000 грн. Красиво !!! Приобрела она автомобиль у Казаниной Евгении Родионовны. Эта дама является женой депутата Черноморского горсовета, который еще недавно декларировал этот автомобиль. Приобрели они его год назад за ... 740 000 грн. А теперь продали за 149 000 ??? Рили? При том, что продать такое можно и за более миллион. Хотя, должен признать, если бы я продавал автомобиль и ко мне пришла судья в таком красном платье, то я бы тоже сделал большую скидку Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02 Видно платье подействовало и на жену депутата Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02Конкурс в Антикорсуд точно не будет скучным Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 02

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Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 05
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 06
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 07
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 08
Кандидат в судьи Антикоррупционного суда Любовь Токмилова приобрела за подаренные мамой 149 тыс. грн Range Rover, купленный в прошлом году семьей местного депутата за 740 тыс. грн, - Маселко 09

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