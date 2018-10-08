Подростки устроили погром в столичном магазине возле Мариинского парка ради алкоголя: полиция проводит идентификацию участников нападения. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в полиции г. Киев.

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По информации пресс-офицера столичной полиции, около 30-40 подростков забежали в магазин на улице Грушевского, начали кричать и разбрасывать товары по магазину. Затем они украли несколько бутылок алкоголя и убежали. Охранник не мог остановить толпу подростков. До приезда полиции напавшие на магазин успели убежать. Сейчас полиция по записям с видеокамер пытается обнаружить участников нападения. Открыто уголовное производство в части 2 статьи 186 Уголовного кодекса (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

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Ранее в Facebook журналист Ангелина Бакалинская описала погром магазина.

"Дети разгромили магазин... Наблюдала только что на Грушевского очень странную картину. Дети, человек 50-70, прибежали со стороны м Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку. В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные - 10-14, много мелких. Вылетали из магазина с бутылками, жвачками и тп. На части товара были противоугонные магниты. Часть товара, прям стоя под входом, просто разбрасывали по улице. Приехала аж одна машина охранной фирмы "Статус" и ни одной полицейской. Вот уже минут 20 ни одной патрульной нет. Дети, понятное дело, убежали, опять же в сторону м Арсенальная. Я, честно говоря, малость в шоке, и от такой движухи, и от отсутствия полиции. В этом районе обычно патрульных за каждым углом, в квартале Верховная Рада и комитеты Кабмина. Вопросы знатокам: Что это за криминальный флеш-моб? Почему, блин, нет полиции?

ПыСы. Вот только что мимо прошла группа этих детей, громко рассказывая о своих подвигах в магазине", - написала Бакалинская.



