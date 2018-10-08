Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
08.10.18 16:00

"Служба разведки Липецкой фабрики", - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты Национального корпуса пикетировали СБУ с требованием отстранить от выполнения должностных обязанностей первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко на время расследования и проверки его связей с гражданами и спецслужбами РФ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Сегодня, 8 октября, активисты Национального корпуса пикетировали здание СБУ в Киеве с требованием отстранить от выполнения должностных обязанностей первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко на время расследования и проверки его связей с гражданами и спецслужбами РФ на предмет действий, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

"Учитывая то, что Семочко является первым заместителем председателя СВР Украины, имеет доступ к государственной тайне с высоким грифом секретности, он составляет повышенный интерес для спецслужб РФ. Поэтому наличие тесных связей с гражданами РФ может обуславливать разработку его спецслужбами России с целью получения информации, составляющей государственную тайну, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность и подрывает обороноспособность страны. Национальний Корпус возмущен скандальной ситуацией и требует СБУ провести проверку Сергея Семочко относительно связей с РФ, запретив ему выезд за пределы государства", - заявили организаторы пикета.

Также митингующие передали в СБУ заявление с подписью нардепов Андрея Билецкого, Олега Петренко и еще 18 нардепов с требованием отстранить от должности чиновника на время проведения расследования НАБУ и проверки Семочко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ открыло уголовное производство в отношении Семочко - замглавы внешней разведки

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 01

Нацкорпус собирается пикетировать СБУ с требованием проверки Семочко.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 02
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 03
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 04
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 05
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 06
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 07

Активисты озвучили свои требования.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 08
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 09

Некоторые из них держали плакаты с лозунгами.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 10
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 11
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 12
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 13

Также митингующие передали обращение нардепов в СБУ с требованием отстранить Семочко на время проверки и расследования.

Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 14
Служба разведки Липецкой фабрики, - активисты пикетировали СБУ с требованием провести проверку Семочко относительно связей с РФ 15

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100