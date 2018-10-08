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08.10.18 16:34

Первые фото модернизированной БМ-21 "Град" на шасси КрАЗ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 октября, появились первые фото модернизированной 122-мм РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода, которую привезли на выставку "Оружие и безопасность 2018".

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал", передает Цензор.НЕТ.

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Артиллерийская (специальная) часть изделия БМ-21У "Град" изготовлена ГП "Шепетовский ремонтный завод" в кооперации с другими предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса. В качестве базы использовано шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9 т, которое было разработано ЗАО "АвтоКрАЗ" в 2016 году.

Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 01
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 02
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 03

Базовое шасси КрАЗ-5401НЕ оборудовано двухрядной 4-х дверной бескапотной кабиной.

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Широкопрофильные шины с централизованной системой подкачки позволяют эксплуатировать автомобиль, не только на дорогах с различным покрытием, но и в условиях полного бездорожья. Оснащен двумя топливными баками по 165 л, обеспечивающими пробег автомобиля на расстояние до 600 км. КрАЗ-5401НЕ способен развивать скорость более 90 км/ч.

Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 04

Специальная часть изделия БМ-21У "Град", ранее уже была представлена Шепетовским ремонтным заводом на прошлогодней выставке "Оружие и безопасность 2017".

Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 05
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 06
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 07

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Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 08
Первые фото модернизированной БМ-21 Град на шасси КрАЗ 09

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