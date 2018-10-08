Украинка Жаркова нырнула без снаряжения на глубину 70 метров, установив мировой рекорд. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
"Во время чемпионата мира по фридайвингу (по версии CMAS) в городе Каш Наталья установила мировой рекорд в категории CNF, нырнув без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров! Это погружение принесло Наталье золото ЧМ в этой дисциплине. Рекорд и золото Наталья разделила с итальянской спортсменкой Алессией Зеккини", - говорится в сообщении.
Кроме того, Жаркова завоевала золото и еще один мировой рекорд в дисциплине CWT BF, нырнув на глубину 89 метров.
Отметим, что фридайвингом называют подводное плавание с задержкой дыхания.