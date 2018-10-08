Украинка Жаркова нырнула без снаряжения на глубину 70 метров, установив мировой рекорд. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

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"Во время чемпионата мира по фридайвингу (по версии CMAS) в городе Каш Наталья установила мировой рекорд в категории CNF, нырнув без вспомогательного снаряжения на глубину 70 метров! Это погружение принесло Наталье золото ЧМ в этой дисциплине. Рекорд и золото Наталья разделила с итальянской спортсменкой Алессией Зеккини", - говорится в сообщении.

Кроме того, Жаркова завоевала золото и еще один мировой рекорд в дисциплине CWT BF, нырнув на глубину 89 метров.

Отметим, что фридайвингом называют подводное плавание с задержкой дыхания.