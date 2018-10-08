Стрельба в Николаеве: один человек в больнице с 20 пулевыми ранениям, двое задержаны, полиция ищет еще двоих. ФОТОрепортаж

В Николаеве прошлой ночью произошла перестрелка. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс–службу полиции Николаевской области.

Выстрелы раздались около половины четвертого утра во дворе многоэтажки на пр. Мира. Прибывший туда наряд обнаружил 30–летнего мужчину со множественными ранениями. И еще одного участника конфликта, у которого при себе был травматический пистолет с пустым магазином. На месте происшествия нашли более 20 гильз. Вооруженного мужчину задержали, а пострадавшего госпитализировали.

Свидетели сказали полицейским, что другие участники перестрелки уехали на автомобиле ВАЗ. Патрульные догнали машину в районе зоопарка, в салоне находился только водитель. В авто обнаружили два пистолета, помповое ружье и арматуру. Водителя задержали.

Изъятое оружие и гильзы с места происшествия направлены на экспертизу. Из показаний очевидцев известно, что в конфликте со стрельбой участие принимали участие около пяти человек. Полиция устанавливает и разыскивает других злоумышленников.

Как сообщает местное издание "Новости N", доставленного в больницу бизнесмена экстренно прооперировали. Врачи насчитали у пострадавшего около 20 ранений в конечности и грудную клетку, полученных от травматических и дробовых боеприпасов. Ранения в грудную клетку были проникающими, и потерпевший мог от них скончаться. Но врачам удалось спасти жизнь пациента.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Виновникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.