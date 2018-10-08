Активистов, пожелавших Путину в день рождения "долгих лет тюрьмы", арестовали на 10-15 суток. ФОТОрепортаж

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал троих оппозиционных активистов, которые в воскресенье, в день рождения Владимира Путина, растянули на улице Восстания баннер с пожеланием ему "долгих лет тюрьмы". Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Радио Свобода".

Андрей Граф получил 15 суток административного ареста, Влад Иванчо и Иван Рубцов – по 10 суток.

Четвертая задержанная, Светлана Уткина, остается в 78–м отделе полиции Санкт–Петербурга: ее не могут привлечь к ответственности без согласия прокурора поскольку она является членом избирательной комиссии.

По данным "Медиазоны", как минимум один из арестованных не имел отношения к акции – Андрей Граф просто проезжал мимо на самокате, однако суд отказался изучать видеозапись его задержания и допрашивать свидетелей.

Вчера, 7 октября, в честь дня рождения Путина участники движения "Весна" провезли по улицам Петербурга "кровавый" торт, а также перекрыли улицу Восстания, зажгли файеры и развернули баннер с надписью "Долгих лет тюрьмы".





Полицейские задержали молодых людей и доставили в 78–й отдел полиции. Там на них составили протоколы за "нарушение правил публичных мероприятий, повлекшее помехи движению транспорта и пешеходов".

В воскресенье несколько оппозиционных активистов были задержаны и в Москве. Они принесли к зданию администрации президента карту России, на которой отметили достижения страны за годы правления Владимира Путина.





Среди главных из них, по мнению активистов, 4–е место в мире по числу самоубийств, 20 миллионов человек, находящихся за чертой бедности, и 77% выпускников вузов, которые хотят уехать из России.