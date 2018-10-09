Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
09.10.18 00:29

Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сотрудники оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) совместно с представителями Управления защиты экономики в Одесской области и Генпрокуратуры раскрыли схему контрабанды зимней одежды.

"В контейнере, который на днях прибыл на судне из Китая, согласно документам находилась обувь. Впрочем, до таможенного поста он так и не доехал. Используя оперативную информацию, правоохранители обнаружили товар на одном из складов в Овидиопольском районе во время его разгрузки. Как выяснилось, в контейнере находилось 30 тонн зимней одежды, который планировали подменить на обувь и направить на растаможивание", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба

В материале отмечается, что таким образом государство недополучило почти 750 тысяч гривен.

Продукция изъята в установленном порядке. Общая сумма оценки товара составляет около 2,5 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.

Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почти 630 килограммов мясных консервов украинец вез через границу, спрятав в двери Mercedes, - ГПСУ. ФОТО

Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 02
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 03
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 04
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 05
Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 06

Смотрите также: Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Контрабандный товар на 2,5 миллиона гривен выявлен в порту Одессы, - Госпогранслужба 07

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100