Строительный проект специальных бетонных хранилищ для боеприпасов в Ичне был передан Минобороны, - Пашинский. ФОТО

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, представитель фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

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"Этим фотографиям ровно год. После взрывов арсеналов в Калиновке нашим комитетом было осуществлено инспекционную поездку на третий по величине склад боеприпасов в Ичне Черниговской области. Тогда было рекомендовано срочно выделить средства, разработать соответствующие строительные проекты и переместить все боеприпасы в специальные бетонные хранилища. По собственной инициативе я заказал и передал в Минобороны строительный проект такого хранилища. Также, благодаря поддержке народных депутатов, мы внесли изменения в законодательство, которые максимально упрощают строительство таких сооружений на территории военных частей. Прошел ровно год..." - написал нардеп.





Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.



