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09.10.18 11:45

Тело женщины обнаружили на пляже киевского Гидропарка. ФОТО

На детском пляже в столичном Гидропарке во вторник, 9 октября, нашли тело пожилой женщины.

пляж,утопленница

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", его обнаружил вахтер судна Bella Costa.

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По словам мужчины, во время утреннего обхода территории он заметил лежащую на берегу Днепра женщину, а когда понял, что она мертва, вызвал полицию.

Согласно имеющейся информации, на вид погибшей 60-70 лет. При этом отмечается, что местные рыбаки узнали в ней женщину, которая ходила сюда купаться по утрам.

Медики не обнаружили на теле видимых повреждений, в связи с чем предварительно предположили, что она умерла естественной смертью.

Тело женщины обнаружили на пляже киевского Гидропарка 01

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