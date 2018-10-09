Тело женщины обнаружили на пляже киевского Гидропарка. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", его обнаружил вахтер судна Bella Costa.
По словам мужчины, во время утреннего обхода территории он заметил лежащую на берегу Днепра женщину, а когда понял, что она мертва, вызвал полицию.
Согласно имеющейся информации, на вид погибшей 60-70 лет. При этом отмечается, что местные рыбаки узнали в ней женщину, которая ходила сюда купаться по утрам.
Медики не обнаружили на теле видимых повреждений, в связи с чем предварительно предположили, что она умерла естественной смертью.