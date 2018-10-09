Воспитатель санатория на Хмельнитчине бил детей ногами и ставил на колени за баловство перед сном. ФОТО

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, 5 октября один из мальчиков, который проходил лечение в санатории, позвонил маме и в отчаянии рассказал, как сбежал от воспитателя.

"Для того чтобы успокоить детей, которые "разгулялись" перед сном, начал бить их ногами по ногам и по затылку, а потом заставил стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками. Малый смог убежать и успел сделать фото. Мать, как могла, успокоила ребенка, а утром забрала малого из лечебного учреждения", - говорится в сообщении.

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Кулеба отметил, что обратился к Хмельницкой облгосадминистрации с требованием расследовать данный случай и проверить деятельность заведения.

"Я считаю, что такие действия являются недопустимыми в отношении людей, а особенно детей! Виновные должны быть наказаны! Таким людям нельзя позволять работать с детьми!" - заявил он.