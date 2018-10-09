Столичные полицейские заступили на патрулирование населенных пунктов вблизи военных складов на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева в Facebook.

"Приданные силы после инструктажа, во время которого им определили задачи, вместе с другими подразделениями системы МВД присоединились к эвакуации людей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что часть правоохранителей обустраивает временные пункты, где будут оказывать всяческую помощь местным жителям.

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"В частности, будут развернуты палатки, где будет работать полевая кухня. Здесь же можно будет получить необходимые продукты", - отметили в ведомстве.









Напомним, сегодня, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.