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09.10.18 14:16

Audi и "ВАЗ" столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом. ФОТО

В пригороде Борисполя произошло ДТП, после которого начался конфликт водителей и пассажиров.

Audi и "ВАЗ" столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом. ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что на дороге столкнулись "ВАЗ" и Audi A4 на номерах иностранной регистрации. Водители повздорили сразу после аварии. В конфликт также вмешались пассажиры Audi – двое молодых людей спортивного телосложения. Угрожая пистолетом водителю "ВАЗа", они разбили стекло и похитили из салона мобильный телефон, после чего скрылись.

Правоохранители нашли Audi на одной из улиц Борисполя. Задержали 35-летнего жителя Барышевского района, у которого изъяли пистолет Форт-12, разрешительные документы на него и украденный мобильный телефон.

Audi и ВАЗ столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом 01
Audi и ВАЗ столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом 02
Audi и ВАЗ столкнулись на Киевщине: вооруженные пассажиры иномарки устроили разборки с грабежом 03

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК Украины.

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