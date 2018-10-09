На военной базе возле Черновцов во время ремонта обнаружили сотни еврейских надгробий, - журналист Бриман. ФОТОрепортаж

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Шимон Бриман, передает Цензор.НЕТ.

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"На военной базе украинской армии возле города Черновцы затеяли ремонт и подняли старый деревянный настил. Под ним оказались сотни еврейских надгробий. Выяснилось, что мацевы были тайно вывезены в конце 1940-х - начале 1950-х годов со старинного еврейского кладбища в Садигуре, на котором покоится великий хасидский мудрец рабби Исраэль из Ружина. Вчера украинский офицер позвонил черновицкому раввину Менахему Глиценштейну и организовал перевозку надгробий еврейской общине. По словам раввина, там есть мацевы, которым полтора века и более. Находки и их перевозка были сделаны за три дня до 168-летия со дня смерти рабби Исраэля из Ружина (1797-1850)", - сообщил журналист.





