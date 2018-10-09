"Нафтогаз" подписал мировое соглашение с "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы НАК "Нафтогаз".

Так, сегодня НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго" подписали мировое соглашение, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города Киева. Подписание стало возможным в результате длительной работы сторон при активном участии правительства и Киевской городской государственной администрации.

"Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн. При этом, вопрос взимания дополнительных начислений подлежит разрешению в судебном порядке в рамках отдельных судебных споров.

Ожидается, что завтра, 10 октября, Хозяйственный суд города Киева утвердит подписанное мировое соглашение. Это позволит "Нафтогазу" и "Киевтеплоэнерго" в срок до пяти рабочих дней заключить договоры поставки газа для производства тепловой энергии на условиях, предусмотренных постановлением КМУ №187 от 22.03.2017 "О возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественно важных интересов в процессе функционирования рынка природного газа "(ПСО).

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По словам первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Переломы, подписание мирового соглашения устраняет последние преграды для возобновления горячего водоснабжения в Киеве и начала отопительного сезона.



Фото: пресс-служба "Нафтогаза"

"Мы приветствуем конструктивные сдвиги в вопросе обеспечения горячего водоснабжения и отопления для киевлян на условиях, предусмотренных законодательством. После утверждения судом мирового соглашения мы готовы в любое время подписать с "Киевтеплоэнерго" договора о поставках газа на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о возложении спецобязательств, и надеемся, что "Киевтеплоэнерго" сможет выполнить необходимые условия для получения номинаций", - отметил Сергей Перелома.