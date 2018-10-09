Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
09.10.18 15:57

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка "Оружие и безопасность" и авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" проходят в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская экспозиция представлена ​​456 участниками от государственного и частного секторов оборонной промышленности, зарубежная - 47 ведущими предприятиями из 17 стран мира.

Впервые на выставке представлены национальные павильоны Республики Польша, Турецкой Республики и Чешской Республики. Для участия в выставке прибыли делегации высокого уровня представительства во главе с руководителями оборонных министерств и ведомств из Австрии, Азербайджана, Алжира, Боснии и Герцеговины, Египта, Казахстана, Катара, Мьянмы, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Польши, Молдовы, Беларуси, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, Чехии, сообщили в пресс-службе СНБО.

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 01
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 02
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 03
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 04

Свои новые разработки представили ведущие производители оружия и военной техники из США, Польши, Турции, Чехии, Швеции, Германии, Китая, Бельгии, Дании, Италии, Латвии, Люксембурга, Австрии, Хорватии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана.

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 05
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 06
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 07
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 08

По словам Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который координировал работу по организации выставки, но не смог присутствовать на ее открытии из-за событий в Ичне, "у нас одна из лучших экспозиций оборонпрома за время независимости Украины".

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 09
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 10

"Украинские оборонные предприятия могут производить конкурентоспособное и надежное оружие и военную технику, которая проходит испытания в условиях реального боя. По оценкам пользователей, ее тактические и технические характеристики соответствуют лучшим мировым аналогам, в то же время,  эта техника стоит значительно дешевле", - сказал он.

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 11
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 12
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 13
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 14
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 15

Секретарь СНБО Украины сообщил, что во время выставки запланированы "многочисленные конференции, семинары и другие научно-практические мероприятия, в ходе которых специалисты украинских и иностранных научных и научно-исследовательских учреждений, конструкторы вооружений и представители ведущих предприятий и компаний имеют возможность обменяться мнениями, опытом и обсудить перспективные направления и технологии развития и производства современных вооружений; возможность открытия и реализации кооперационных и инвестиционных проектов; особенности противодействия современным формам агрессии и применения вооружений для оказания сопротивления; технологии и средства защиты и т.п. ".


Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 16
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 17
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 18
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 19

Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 20
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 21
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 22
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 23
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 24
Крупнейшая в Украине ежегодная выставка Оружие и безопасность и авиакосмический салон Авиасвит ХХ проходят в Киеве 25


"Уверен, что нынешняя выставка "Оружие и безопасность", а также авиакосмический салон "Авиасвит ХХ" будут способствовать укреплению обороноспособности не только нашего государства, но и многих стран-партнеров", - подытожил Секретарь СНБО Украины в своем комментарии.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100