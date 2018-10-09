Как любовь российских шпионов к дорогим машинам и красивым госномерам выдала агентов Боширова и Петрова, - расследование CIT. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование CIT.

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Исследователи выяснили, что агент Чепига, известный как Руслан Боширов, в 2017 году продал BMW X5 и сохранил за собой автомобильный номер, который использовал на новом автомобиле — Mercedes GL-Klasse.





Однако, как установила CIT, штрафы за нарушения, совершенные на этом автомобиле, оплачивал некий Александр Евгеньевич.

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С помощью доступной в интернете базы данных страховых компаний исследователи узнали, что автомобиль принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз они обнаружили снимок водительского удостоверения Мишкина — на нем запечатлен человек, внешне похожий на Александра Петрова.



