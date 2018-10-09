Генеральный секретарь совета Европы Ягланд хочет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, - Ирина Геращенко. ФОТО

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается вернуть российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом у себя в Facebook написала член парламентской делегации Украины в ПАСЕ Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинской делегации удалось вывести из себя Генсека СЕ Ягланда, который поставил себе цель: до окончания своего президентства хоть тушкой, хоть чучелом вернуть Россию в ПАСЕ без всякого выполнения ею резолюций Ассамблеи", - утверждает Геращенко.

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По словам нардепа, член украинской делегации Елена Сотник напомнила, "что, якобы возвращая Россию, они дают возможность российским гражданам защищать свои права в ЕСПЧ, что Госдума РФ давно приняла закон, которым не признает решение Европейского суда по правам человека".

"Сергей Соболев также напомнил страсбургским лицемерам, которые говорят, что парламенты, и особенно парламентская оппозиция, не отвечает за действия Путина, что в Госдуме нет никакой оппозиции, и Госдума несет полную ответственность за аннексию Крыма и войну на Донбассе, поскольку голосовала за это", - написала Геращенко.

Сама она напомнила о политзаключенных Кремля, в частности, об осужденном по сфабрикованному обвинению украинском режиссере Олеге Сенцове, которого угрожают кормить принудительно. Геращенко показала европейцам письма от политзаключенных и спросила, как объяснить украинцам в тюрьмах Кремля торговлю принципами.

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Кроме того, еще один член украинской делегации Алексей Гончаренко напомнил, что с россиянами страшно садиться за один стол - могут отравить. И тем, кто собирается открыть России двери, могут понадобиться средства химзащиты. Для наглядности Гончаренко надел резиновые перчатки, заметила Геращенко.

"И здесь Генсек Ягланд таки сорвался. Он взял слово, побежал на трибуну и начал оправдываться, что, мол, он писал заключение в этой злосчастной резолюции, которую обсуждает зал, не по собственной инициативе, а потому что его... попросило руководство ПАСЕ", - написала Геращенко.

Выступление Ягланда, по словам нардепа, имело совершенно противоположный эффект.

"Британские консерваторы выступили по поводу процедуры ведения прений и заявили, что не позволят Ягланду вмешиваться в голосование, давить на Ассамблею, влиять на ход голосования и на прения, и вообще против шантажа и давления. Обсуждение очень эмоциональное и драматическое. Более 50 выступающих", - сообщила она.

Также Геращенко добавила, что, "судя по выступлениям - силы и настроения делятся 50/50. Здоровая часть Ассамблеи четко называет вещи своими именами, эти изменения в регламент направлены исключительно на возвращение России, и это невозможно без выполнения Россией Минских соглашений, резолюций ПАСЕ, возвращения Крыма и Донбасса, освобождение заложников.

Но многие европейские респектабельные политики продолжают волынку о диалоге, необходимости уплаты взносов РФ, без которых Ягланду и секретариату нет хватает евро на круассаны, другие пустые словеса, за которыми в действительности циничная измена принципам. Это очень противно".

Сегодня в ПАСЕ рассматривают изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить сохранение санкций против России. В частности, в ПАСЕ хотят увеличить в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций долю голосов с 50% до 2/3;

Вместе с тем докладчик ПАСЕ Петра Саттер заверила, что доклад о внесении изменений в процедуры Ассамблеи не нацелен на отмену санкций в отношении российской делегации.

8 октября на открытии сессии президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась за поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсудить внесение изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.