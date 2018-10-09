Центр минимизации таможенных платежей с оборотом более 70 млн грн. ликвидирован в Днепре. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ст. 212 УК Украины были установлена группа лиц, которые, используя подконтрольные транзитно-конвертационные предприятия, в т.ч. компании-нерезиденты, разработали и использовали для своих клиентов схему минимизации уплаты таможенных платежей и налогов, искусственного занижения таможенной стоимости импортируемых товаров (трубы бесшовные круглого сечения из стали и полимеры этилена в первичных формах) и их дальнейшей легализации.

Для таможенного оформления металлопродукции фигуранты создали ряд предприятий-импортеров, используя реквизиты которых, заключили внешнеэкономические контракты с предприятиями-нерезидентами, зарегистрированными в Китае, РФ и Азербайджане, на поставку указанных товаров. В дальнейшем было организовано ввоз на таможенную территорию Украины ТМЦ с подменой документов (импортные контракты, инвойсы, сертификаты качества и другие), в которые вносили недостоверные сведения о стоимости, весе и химическом составе импортируемой продукции.

В дальнейшем на собственных и арендованных производственных мощностях на трубы наносили изоляционное покрытие и выполняли другие технологические процессы. Изготовленную таким образом продукцию легализовали, отгружая от имени фиктивных СХД предприятиям газо- и нефтедобывающей промышленности.

При оформлении грузов на экспорт организаторы ЦМТП использовали печати предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в странах с льготным налогообложением, занижая стоимость продукции и оставляя фактические доходы на подконтрольных предприятиях-нерезидентах.

Общий объем внешнеэкономических операций предприятий указанной группы в 2015-2018 годах составил более 70 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных в офисных, производственных и складских помещениях, которые использовались фигурантами, изъято 8 печатей подконтрольных компаний (в т.ч. нерезидентов), 49,9 тыс. грн. наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, документы бухгалтерского, налогового учета и документы внешнеэкономической деятельности, подтверждающие преступную деятельность, а также документацию по отгрузке товаров, движению автотранспортных средств, использованию производственных мощностей и др.

Продолжается следствие".



