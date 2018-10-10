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10.10.18 08:51

Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство. ФОТОрепортаж

На время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сегодня ночью в городе Борисполь в окно квартиры на втором этаже неизвестные бросили взрывное устройство. 61-летний хозяин жилья находится в больнице. На момент взрыва в квартире находились еще двое членов семьи - жена и сын. Известно, что злоумышленники для осуществления своего замысла подставили лестницу к дому. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты. На время расследования создана усиленная следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника областной полиции. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

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Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство 01
Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство 02

Ранее стало известно, что неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый.

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