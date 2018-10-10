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10.10.18 11:04

"Кузня на Рыбальском" разработала универсальную дистанционно управляемую платформу "Пиранья". ФОТО

ЗАО Завод "Кузня на Рыбальском" во время Международной специализированной выставки средств защиты, вооружения, военной и специальной техники, технологий и товаров двойного использования "Оружие и безопасность 2018" представил самоходную платформу "Пиранья" вооруженную автоматическим 40-мм гранатометом УАГ-40.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

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Она может двигаться в заданном направлении на расстояние до 10 километров. В случае потери связи, она может в автономном режиме вернуться предварительно пройденным маршрутом.

Кроме представленного установленного гранатомета на нее также может быть установлено и другое вооружение, например пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм.

Для прицеливания используется оптико-электронное устройство со сверхчувствительной тепло- и телекамерой и лазерным дальномером.

Кузня на Рыбальском разработала универсальную дистанционно управляемую платформу Пиранья 01

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