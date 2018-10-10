"Кузня на Рыбальском" разработала универсальную дистанционно управляемую платформу "Пиранья". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Она может двигаться в заданном направлении на расстояние до 10 километров. В случае потери связи, она может в автономном режиме вернуться предварительно пройденным маршрутом.
Кроме представленного установленного гранатомета на нее также может быть установлено и другое вооружение, например пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм.
Для прицеливания используется оптико-электронное устройство со сверхчувствительной тепло- и телекамерой и лазерным дальномером.