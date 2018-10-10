Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
10.10.18 12:15

"Будет все хорошо": экзархи Даниил и Илларион прибыли на Синод в Стамбуле. ФОТО

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод, который вчера начался в Стамбуле.

"Будет все хорошо": экзархи Даниил и Илларион прибыли на Синод в Стамбуле. ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины, начался в Стамбуле

"Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да", - ответил лаконично экзарх Даниил на вопрос корреспондента Укринформа о перспективах сегодняшнего дня заседания Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов Даниила и Иллариона по результатам визита в Украину.

Экзарх Даниил рассказал журналистам о своем впечатлении от поездки в Украину.

"Я был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины. Впечатления от поездки хорошие", - сказал он.

На уточняющий вопрос, готов ли народ к церковному объединению, экзарх отметил, что "Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не дольше - века".

Проигнорировав провокативный вопрос российских телеканалов о возможном обострении ситуации в Украине после получения Томоса, он благословил всех журналистов и пожелал всем хорошего дня.

Будет все хорошо: экзархи Даниил и Илларион прибыли на Синод в Стамбуле 01
Будет все хорошо: экзархи Даниил и Илларион прибыли на Синод в Стамбуле 02

Как сообщалось, вопрос Томоса обсудят после отчета экзархов.

Напомним, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100