"Будет все хорошо": экзархи Даниил и Илларион прибыли на Синод в Стамбуле. ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

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"Будет все хорошо. С Божьей помощью. Думаю, да", - ответил лаконично экзарх Даниил на вопрос корреспондента Укринформа о перспективах сегодняшнего дня заседания Синода, на котором ожидается заслушивание отчетов экзархов Даниила и Иллариона по результатам визита в Украину.

Экзарх Даниил рассказал журналистам о своем впечатлении от поездки в Украину.

"Я был рад увидеться с представителями церковной и светской власти Украины. Впечатления от поездки хорошие", - сказал он.

На уточняющий вопрос, готов ли народ к церковному объединению, экзарх отметил, что "Украина готова рассматривать вопрос церковного объединения в течение уже 27 лет, если не дольше - века".

Проигнорировав провокативный вопрос российских телеканалов о возможном обострении ситуации в Украине после получения Томоса, он благословил всех журналистов и пожелал всем хорошего дня.





Как сообщалось, вопрос Томоса обсудят после отчета экзархов.

Напомним, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.