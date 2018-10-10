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10.10.18 12:53

ДТП на трассе "Киев-Чоп": в результате столкновения автомобилей один человек погиб, шестеро - травмированы, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате столкновения автопоезда "Фиат" и автомобиль "ГАЗель" на Львовщине погиб один человек, еще шестеро - травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

По анным ведомства, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 октября, около 9.10 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Лубяная Николаевского района.

ДТП на трассе Киев-Чоп: в результате столкновения автомобилей один человек погиб, шестеро - травмированы, - полиция 01

"Как предварительно установили правоохранители, столкнувшиеся автопоезд "Фиат" и автомобиль "ГАЗель" двигались в попутном направлении. От удара "Газель" съехала в кювет. В результате столкновения один человек погиб, еще шестеро получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

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ДТП на трассе Киев-Чоп: в результате столкновения автомобилей один человек погиб, шестеро - травмированы, - полиция 02

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП, медики устанавливают пострадавшим диагнозы.

ДТП на трассе Киев-Чоп: в результате столкновения автомобилей один человек погиб, шестеро - травмированы, - полиция 03

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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