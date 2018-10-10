Беркутовец Эйсмонт, которого обвиняют в избиении студентов на Майдане, работает в полиции и помогает нардепу Дейдею, - адвокат Закревская. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

Читайте также: Нардеп Дейдей потерял орден "За мужество"

Она отметила, что 8 октября в суде начали читать обвинительный акт по двум беркутовцам третьей роты киевского беркута. Разгон 30.11.2013 г. Их обвиняют в превышении полномочий (неправомерное задержание), противодействии мирному собранию и внесению заведомо ложных сведений в рапорт. Это Виктор Эйсмонт (командир второго отделения) и Владимир Мохоня.

При этом, Закревская сообщила, что один из них до сих пор служит в полиции, а также работает помощником у нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

"Ну один из них продолжил работать дальше... там же. Полк полиции специального назначения № 1 ГУНП в г. Киеве. А в свободное от работы время подрабатывает помощником у народного депутата Евгения Дейдея", - написала она.





Читайте также: Все Герои Небесной Сотни, убитые 20 февраля 2014 года. СПИСОК

Напомним, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД "Беркут" жестоко разогнали и избили студентов на Майдане Независимости в Киеве, которые выступали против отказа тогдашней власти подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.