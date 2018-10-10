Участник АТО Дмитрий Мельник умер в результате тяжелой болезни. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В понедельник, 8 октября, в результате тяжелой и продолжительной болезни, в городе Коростень Житомирской области умер Дмитрий Мельник, уроженец села Ивановка Сумской области, житель города Коростень, капитан, инструктор по парашютно-десантной подготовке 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участник боевых действий на Востоке страны.

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Дмитрий Мельник учился в Харьковском высшем военном авиационном училище радиоэлектроники. В период с 2000 по 2005 годы проходил службу в Борисполе.

Военнослужащего похоронят в родном селе. У него осталась жена.

Украинский воин, участник АТО Дмитрий Мельник.