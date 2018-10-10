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10.10.18 14:04

Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции. ФОТО

9 октября в Харькове местные жители поймали педофила, который планировал совершить развратные действия в отношении ребенка.

педофил

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"9 октября в дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась 33-летняя жительница поселка Безлюдовка. Она сообщила, что неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. Мужчину задержали родственники девочки и вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские установили личность злоумышленника. Ему 66 лет, он харьковчанин", - говорится в сообщении.

Следственным Харьковского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Мужчина задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствие проверяет причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции 01
Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции 02
Педофил, планировавший развратные действия в отношении 12-летней девочки, задержан в Харькове ее родственниками и передан полиции 03

Фото - Вартові Еспресо

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