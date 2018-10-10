Россия уничтожает виноградники Судакской долины: после захвата Крыма площадь сократилась вдвое, - МинВОТ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ)

"Действия оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя ставят под угрозу существование винодельческой отрасли на Крымском полуострове", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам специальной обработки данных из открытых источников и космических снимков обнаружен упадок виноградарства и уничтожение виноградников на территории Судакской долины.

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Согласно сообщению МинВОТ, по состоянию на 2012 год, площадь виноградников Судакской долины составляла 743,9 га. После аннексии Крыма площадь виноградников резко сократилась на 46% и сейчас составляет 397,8 га.

Причинами этого являются облесение виноградников (заросли деревьями и кустами) -17,4 га; заброшенные участки (не обрабатываются) - 17,6 га; выкорчеванные виноградники - 59,4 га; разрежение (уменьшилось количество кустов винограда) - 251, 7 га.

"Один из основных факторов ухудшения ситуации – незаконные действия оккупационных властей на территории АР Крым, в частности: незаконное отчуждение земель, строительство объектов инфраструктуры и прокладки дорог на территории виноградников, низкий контроль оккупационных властей по землеустройству", - считают в МинВОТ.

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Также в министерстве подчеркивают общую динамику сокращения площадей плодоносящих виноградников в Крыму за время оккупации полуострова. По состоянию на 1 января 2013 года их площадь составляла 20,5 тыс. га, а в 2017 году - 14,1 тыс. га, что на 30% меньше.

"Действия РФ в этом контексте свидетельствуют о том, что государство-оккупант не заинтересовано в развитии АР Крым с его природным потенциалом, а его безответственность приводит к необратимому вреду окружающей среде и убыткам для гражданского населения, проживающего на этой территории", - говорится в сообщении.