Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия
10.10.18 17:15

Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко. ФОТО

Во вторник, 9 октября, неизвестный совершил выстрел в балконное окно квартиры, где живет пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омеляна Марина Томко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на странице в Facebook написала сама Томко.

"Вчера вечером около 22:30 в балконное окно моей квартиры был произведен выстрел. 20 этаж дома. Никто не пострадал. Пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое", - написала она.

По ее словам, на место происшествия почти сразу приехали следователи и полиция. В настоящее время правоохранительные органы уже занимаются расследованием дела.

"Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие. Выношу эту ситуацию в публичную плоскость с целью ограждения себя и своей семьи от возможных дальнейших действий хулиганского или не хулиганского характера", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Николаеве: один человек в больнице с 20 пулевыми ранениям, двое задержаны, полиция ищет еще двоих. ФОТОрепортаж

Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко 01
Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100