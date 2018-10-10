Неизвестный обстрелял балкон пресс-секретаря Мининфраструктуры Томко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня на странице в Facebook написала сама Томко.

"Вчера вечером около 22:30 в балконное окно моей квартиры был произведен выстрел. 20 этаж дома. Никто не пострадал. Пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее целое", - написала она.

По ее словам, на место происшествия почти сразу приехали следователи и полиция. В настоящее время правоохранительные органы уже занимаются расследованием дела.

"Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие. Выношу эту ситуацию в публичную плоскость с целью ограждения себя и своей семьи от возможных дальнейших действий хулиганского или не хулиганского характера", - подытожила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Николаеве: один человек в больнице с 20 пулевыми ранениям, двое задержаны, полиция ищет еще двоих. ФОТОрепортаж



