Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале. ФОТО

Об этом сообщили в ФФУ, передает Цензор.НЕТ.

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Накануне Дня защитника Украины молодежная сборная Украины U-21 во главе с Александром Головко посетила Главный военный госпиталь, .

Уже традиционно тренер и игроки презентовали защитникам родины мячи с автографами и сувениры, а также билеты на матч молодежки против сборной Шотландии, который состоится 12 октября на "Оболонь-Арене" в Киеве.

В свою очередь военные поблагодарили футболистов за поддержку и внимание и пожелали побед. На что капитан молодежной сборной Украины Юрий Вакулко ответил, что футболисты иногда могут проигрывать, а военные - нет, потому что защищают всю страну.





