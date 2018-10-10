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10.10.18 17:54

Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале. ФОТО

Молодежная сборная Украины U-21 посетила Главный военный госпиталь в Киеве, где выразила поддержку и благодарность раненым украинским воинам.

футбол,военные

Об этом сообщили в ФФУ, передает Цензор.НЕТ.

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Накануне Дня защитника Украины молодежная сборная Украины U-21 во главе с Александром Головко посетила Главный военный госпиталь, .

Уже традиционно тренер и игроки презентовали защитникам родины мячи с автографами и сувениры, а также билеты на матч молодежки против сборной Шотландии, который состоится 12 октября на "Оболонь-Арене" в Киеве.

В свою очередь военные поблагодарили футболистов за поддержку и внимание и пожелали побед. На что капитан молодежной сборной Украины Юрий Вакулко ответил, что футболисты иногда могут проигрывать, а военные - нет, потому что защищают всю страну.

Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале 01
Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале 02
Украинские футболисты проведали раненых бойцов в столичном госпитале 03

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