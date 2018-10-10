На территории арсенала возле Ични наблюдаются единичные взрывы, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"По состоянию на 16.30, над Арсеналом наблюдается незначительное задымление и имеются единичные взрывы", - сообщил с места ЧП начальник Управления коммуникаций и печати Минобороны Украины Алексей Чернобай.

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С целью локализации очагов тления на территории 6-го Арсенала работает военная техника подразделений ВСУ. На технической территории работают 3 инженерные машины разграждения (ИМР) и 9 пожарных танков ГПМ-54, а также 15 пожарных автомобилей от подразделений, задействованных в ликвидации пожара. 2 самолета АН-32П от ГСЧС осуществили 18 сбросов воды над ячейками тления.

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Также на территории арсенала работают 10 групп разминирования, которые осуществляют поиск и очистку территории от взрывоопасных предметов.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".