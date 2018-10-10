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10.10.18 20:37

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции задержали преступную группу, которая специализировалась на совершении разбойных нападений на граждан, занимающихся оптовыми валютообменными операциями.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 01

Полицейские установили: в состав группы входили пять человек, большинство из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Ее участники специализировались на совершении разбоев в отношении лиц, занимающихся оптовым обменом валют. Задокументировано их причастность к совершению 10 разбоев на "валютчиков" на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 30 млн гривен.

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Члены банды делились на группу визуального наблюдения за потенциальными жертвами, группу непосредственных исполнителей преступлений и водителей. При совершении разбоев применялись пистолеты, молоток, кастеты и баллончики со слезоточивым газом. Для совершения преступлений, как правило, использовались автомобили ввозимые из-за рубежа, так называемые евробляхи.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 02

Готовясь к совершению преступлений, группа на протяжении длительного времени вела наблюдение за пострадавшими, изучала их маршруты передвижения, режим работы, места хранения наличности, для определения наиболее оптимального места и способа совершения разбойного нападения. Кроме того, разрабатывались маршруты отходов с места совершения преступления.

Сегодня, 10 октября, все участники преступной группы были задержаны. Во время нападения они успели нанести телесные повреждения потерпевшему, поэтому сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 03

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Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 04

При задержании злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям, но благодаря действиям спецназовцев КОРД никто из прохожих не пострадал. У злоумышленников на месте происшествия были изъяты кастет, молоток, оружие, а также 860 тыс. гривен и 12 тыс. евро, которые они отобрали у потерпевшего.

Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 05
Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 06

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Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 07
Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция 08

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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