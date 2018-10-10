Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили: в состав группы входили пять человек, большинство из которых ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Ее участники специализировались на совершении разбоев в отношении лиц, занимающихся оптовым обменом валют. Задокументировано их причастность к совершению 10 разбоев на "валютчиков" на территории Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 30 млн гривен.

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Члены банды делились на группу визуального наблюдения за потенциальными жертвами, группу непосредственных исполнителей преступлений и водителей. При совершении разбоев применялись пистолеты, молоток, кастеты и баллончики со слезоточивым газом. Для совершения преступлений, как правило, использовались автомобили ввозимые из-за рубежа, так называемые евробляхи.

Готовясь к совершению преступлений, группа на протяжении длительного времени вела наблюдение за пострадавшими, изучала их маршруты передвижения, режим работы, места хранения наличности, для определения наиболее оптимального места и способа совершения разбойного нападения. Кроме того, разрабатывались маршруты отходов с места совершения преступления.

Сегодня, 10 октября, все участники преступной группы были задержаны. Во время нападения они успели нанести телесные повреждения потерпевшему, поэтому сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

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При задержании злоумышленники оказали сопротивление правоохранителям, но благодаря действиям спецназовцев КОРД никто из прохожих не пострадал. У злоумышленников на месте происшествия были изъяты кастет, молоток, оружие, а также 860 тыс. гривен и 12 тыс. евро, которые они отобрали у потерпевшего.





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Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Задержанным грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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