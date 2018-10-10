Единственный украинский ледокол "Капитан Белоусов" ремонтируют перед ледовой кампанией на Азове, - АМПУ. ФОТОрепортаж

По данным Мариупольского филиала "Администрации морских портов Украины" (АМПУ), ремонтные работы планируется закончить до конца ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Ежегодно во время зимней навигации ледокол "Капитан Белоусов" обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовскому морю.

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По словам руководителя АМПУ Райвиса Вецкагана, подготовка украинского флота к обеспечению судоходства в условиях ледовой кампании идет в соответствии с планом.

На сегодняшней день в рамках договора между Мариупольским филиалом АМПУ и ООО "Судоремонтный завод" выполнено 13% запланированных работ.

В ходе ремонта в доке на судне планируется провести более 100 ремонтных операций. В их числе - дефектация корпуса судна, палуб, набора танков, замена металлоконструкций (около 40 т), ремонт котла, насосов, прожекторов, главных электродвигателей, работы по очистке и окраске корпуса, мачт, палуб, прокладка кабелей, а также трубопроводные работы судовых систем. Предварительная стоимость работ по договору составит 19,7 млн.грн.

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