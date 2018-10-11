Полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве, - Крищенко. ФОТО

Об этом написал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Задержали разбойника в Одессе. Это – гражданин России. Его доставили в Киев, объявили подозрение и он находится под стражей", - сообщил он.
"Кроме того, оперативники и следователи работают над установлением других участников этого преступления. Проведено 20 обысков, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Уголовные производства расследуются по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. К сожалению, от действий злоумышленников погиб человек, но они понесут заслуженное наказание. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - отметил Крищенко.
Напомним, происшествие произошло 12 августа в Шевченковском районе: нападающие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.