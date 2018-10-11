Футболисты "Динамо", "Шахтера" и дочь главы ФФУ Павелко лайкают фото с Путиным и Кадыровым в соцсетях. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Недавно в украинском интернете разразился скандал из-за того, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин лайкнул в сети "Инстаграмм" поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения от российского репера Тимати.

Потом футболисту пришлось объясняться.

"Возникла очень странная ситуация. То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит. Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям. Не важно, кто там на фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или ещё кому-то. Я не люблю ни Россию, ни Путина. Это бред. В моём поступке нет никакой политики", – прокомментировал Беседин.

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Как оказалось, не только нападающий "Динамо" отметился под этим постом. Еще и Николай Матвиенко.

Дальше – больше.

"Россия конкретно вернулась на политическую карту". Андрей Пятов и перспективный динамовец Алан Аусси одобряют.

"За сильную Россию" . Лайк от полузащитника "Мариуполя" Александра Зубкова.



Вместе с Тимати с днем рождения Рамзана Кадырова поздравляют Артем Беседин, Денис Попов, Никита Шевченко, Виталий Виценец и Ахмед Алибеков.



Виктор Коваленко, Никита Кравченко, Никита Шевченко, Зубков, Аусси, Алибеков, Беседин, Матвиенко – еще под одним постом с Кадыровым.

Под фото с Путиным отметились Николай Шапаренко, Олег Верняев. Дочь главы ФФУ Андрея Павелко Анастасия тоже тут.

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Владиславу Калитвинцеву тоже нравится пост с Кадыровым.

Выступление Путина на день Победы на страничке Тимати понравилось тенисистке Марте Костюк.

И еще Андрей Лунин и Николай Морозюк.

Дальше – без комментариев.





Позже, реагируя на критику комментаторов в соцсетях и болельщиков, некоторые украинские футболисты убрали лайки с фото с Путиным и Кадыровым, а кое-кто даже прокомментировал свои действия для СМИ.

Никита Шевченко отметил: "Я – патриот Украины. Обещаю аккуратнее относиться к таким вещам"

Олег Смалийчук заявил: "Прошу прощения у болельщиков за неприемлемую активность наших игроков в соцсетях"

Беседин и Матвиенко убрали лайки с поздравления Тимати Путину. Зато вместо них там боксер Иван Редкач.