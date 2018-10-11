Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.
"Чиновник, действуя по предварительному сговору с посредником, требовал от лица, которое осуществляло перемещение товаров через указанный пункт пропуска, неправомерную выгоду за несоздание препятствий при растаможивании товаров", - сказано в сообщении.
Начальника таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни и его соучастника задержали 10 октября во время получения неправомерной выгоды в сумме 21 тыс. грн, изъяты вещественные доказательства. В общем задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на сумму около 70 тыс. грн.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.
Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Позже пресс-центр СБУ опубликовал фото задержания чиновника.