Начальник таможни в Раве-Русской систематически брал взятки, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

"Чиновник, действуя по предварительному сговору с посредником, требовал от лица, которое осуществляло перемещение товаров через указанный пункт пропуска, неправомерную выгоду за несоздание препятствий при растаможивании товаров", - сказано в сообщении.

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Начальника таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни и его соучастника задержали 10 октября во время получения неправомерной выгоды в сумме 21 тыс. грн, изъяты вещественные доказательства. В общем задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на сумму около 70 тыс. грн.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.

Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Позже пресс-центр СБУ опубликовал фото задержания чиновника.







