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11.10.18 12:34

Volkswagen на Львовщине выехал на встречку и столкнулся с автобусом "Эталон" : есть погибшие и травмированные. ФОТО

На автодороге "Львов – Жовква – Ковель", возле села Боянец Жовковского района, столкнулись легковушка и рейсовый автобус, в салоне которого находилось 15 пассажиров.

Volkswagen на Львовщине выехал на встречку и столкнулся с автобусом "Эталон" : есть погибшие и травмированные. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

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"22-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Passat, житель села Горняк Сокальского района, выполняя маневр обгона, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным автобусом №549, марки "Эталон", сообщением "Львов-Варяж", под управлением 46-летнего жителя с. Ясниска Яворивского района", - сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте происшествия. Пятеро пассажиров автобуса, среди которых двое детей в возрасте 12 и 14 лет, были доставлены в Жовковскую ЦРБ.

В полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Volkswagen на Львовщине выехал на встречку и столкнулся с автобусом Эталон : есть погибшие и травмированные 01

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