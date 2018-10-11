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11.10.18 13:16

С воином 128-й ОГШБр Сергеем Дроновым, погибшим на Донбассе во время выполнения боевой задачи, простятся завтра в Чигирине. ФОТО

Военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (был прикомандирован к подразделению из 223-го зенитно-ракетного полка) Сергей Дронов погиб 10 октября на приморском направлении Донецкой области в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве.

С воином 128-й ОГШБр Сергеем Дроновым, погибшим на Донбассе во время выполнения боевой задачи, простятся завтра в Чигирине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 12 октября, в городе Чигирин Черкасской области, по адресу: ул. Грушевского, церковь Петра и Павла, в 13.00 начнется церемония прощания с Сергеем Анатольевичем Дроновым, 1997 года рождения, солдатом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (прикомандированным к подразделению из 223-го зенитно-ракетного полка), который погиб 10 октября утром на приморском направлении Донецкой области в результате подрыва на вражеском взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи.

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В ночь с 11 на 12 октября, примерно в 2.00 тело Героя привезут в Чигирин со стороны села Галагановка.

У него остались родители.

Сегодня и завтра в Чигирине объявлен траур.

С воином 128-й ОГШБр Сергеем Дроновым, погибшим на Донбассе во время выполнения боевой задачи, простятся завтра в Чигирине 01

Украинский воин Сергей Дронов

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