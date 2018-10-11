Четверо полицейских на Сумщине, которые систематически брали взятки с водителей-нарушителей, попались на горячем. ФОТО

Об этом сообщает ДВБ Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: СБУ задержала на взятке в $3 тыс. работника военкомата в Одессе. ФОТОрепортаж

В ходе проверки было установлено, что к противоправной деятельности причастны четверо сотрудников, трое из которых занимают руководящие должности. Патрулируя автодороги, они останавливали водителей, нарушивших ПДД, и вместо составления соответствующих протоколов требовали и получали неправомерную выгоду от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч.

Например, с 50-летнего жителя области, которого суд лишил права управления на 6 лет, а он снова сел за руль, да еще и навеселе, подозреваемые требовали 6000 гривен. Получив от нарушителя часть суммы, злоумышленники требовали ежемесячную "плату" в размере 600 гривен. Иначе придется отвечать за управление транспортным средством без прав.

Четверо подозреваемых были задержаны сотрудниками внутренней безопасности НПУ, ГУНП Сумщины, УСБУ и прокуратуры области сразу после получения фигурантами заговора части взятки от водителя-нарушителя. Готовится объявление им подозрений и избрание меры пресечения.