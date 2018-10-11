Депутат от "Оппоблока" Винниченко, который в 2014 году под крики "Россия" участвовал в похоронах террористов, выступает в горсовете в форме Всевеликого Войска Донского, - журналист. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает экс-боец батальона "Артемовск", журналист Виталий Овчаренко.

"Когда россияне говорят что "Можем повторить" - будьте уверены. При первой же возможности - они повторят 2014 год. На фото: депутат славянского городского совета от Оппоблока Винниченко Виктор в форме Всевеликого Войска Донского - структуры принимающего участие в войне против Украины", - сообщает Овчаренко.





"А тут Винниченко на видео, присутствовавший на похоронах российских террористов. Какой интересный вокруг антураж - послушайте и посмотрите", - пишет Овчаренко.

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В пояснении к видео сказано, что депутат 7 созыва славянского горсовета Виктор Винниченко на похоронах российских террористов в 2014 году в форме российского казака идет за гробом под крики "Слава героям Донбасса!" и "Россия!".

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"И кстати, ни полиции, ни СБУ в некоторых городах Донецкой области просто нет. И если милиции будет надо - то и в 2019 и в 2020 годах менты и часть СБУ будет патрулировать улицы с новыми гиркинцами. Все как в 2014. Могут повторить. Воспринимайте это не как некое зрадофильство и т.д., а как факт. Потому что предупрежден - значит вооружен. Нас спасает то, что есть на Донбассе части ВСУ, а также бешенные активисты, которых сейчас убивают по одному", - отмечает журналист.

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"Кстати, бамагу которую я сейчас по типочку сделаю и пришлю - могу ее сам и сожрать - потому что если за 4 года к этому казаку в форме вопрос у СБУ и разведки нет, то бумагу моя до одного места, как и ваши петиции", - заключает журналист.