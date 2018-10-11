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11.10.18 15:36

Конструкторы рассказали о "Лани" - новом ракетном катере для ВМС Украины. ФОТО

Пока публике продемонстрировали только макет катера. Но над его созданием уже идет работа.

Конструкторы показали ракетный катер, который создадут для ВМС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український мілітарний портал".

Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина - 9,6 метров.

Катер разрабатывает ЗАО "Завод кузница на Рыбальском". Разработка носит название "Лань". Катер создадут для нужд Военно-морских сил Украины с украинским вооружением.

Конструкторы рассказали о Лани - новом ракетном катере для ВМС Украины 01

Прототипом проекта "Лани" является проект скоростного ракетного катера "Веспа", который показали на выставке "Оружие и безопасность 2018" в Азербайджане. Главный конструктор ЗАО "Завод кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко рассказал, что с некоторыми мелкими различиями этот проект под шифром "Лань" будут строить для нужд Военно-морских сил Украины.

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Катер будет оборудован вооружением отечественного производства. В частности, проектом предусмотрена установка 8 противокорабельных ракет ПКР Нептун (Укр), ЗРК Арбалет-К (Укр), 16 переносных ЗРК Игла, артиллерийской установки 76 мм АК-176, двух артиллерийских установок АК-630М, двух пулеметов 12,7 мм, радара Morena Delta-3D и системы управления огнем Protazan-K, Spys-K.

Конструкторы рассказали о Лани - новом ракетном катере для ВМС Украины 02

Катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина – 9,6 метров. Максимальная скорость катера составит 40 узлов, дальность плавания на экономической скорости 2300 миль, также предусматривается 38 (+6) человек экипажа.

Конструкторы рассказали о Лани - новом ракетном катере для ВМС Украины 03

Ракетный катер предназначен для патрулирования, осуществления конвоирования и в случае необходимости уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника как самостоятельно, так и во взаимодействии с ударными силами флота.

Заложить первый корпус этого катера планируют до конца этого года.

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