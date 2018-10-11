Погибшего на Донбассе воина Юрия Фешко похоронят 12 октября на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Юрьевич Фешко, 1994 года рождения, старший солдат, командир отделения-командир боевой машины 7-й роты 3-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 9 октября на Светлодарском направлении вследствие смертельного пулевого ранения, которое получил во время обстрела наших позиций врагами из крупнокалиберных пулеметов.

Юрий Фешко родился 01.05.1994 года в Оленевке. После прохождения срочной службы подписал с ВСУ контракт, и в декабре 2016 года прибыл в свое подразделение. Участвовал в боях в Авдеевке.

У него остались родители, брат и невеста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Старший солдат 72 ОМБр Юрий Фешко погиб на Донбассе под обстрелом российских оккупантов. ФОТО